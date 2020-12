EPK kot mobilizacijska priložnost za mesto ali regijo

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 13. decembra - Leta 2025 bo eno od slovenskih mest nosilo naziv Evropska prestolnica kulture (EPK). V ožji izbor so se uvrstili Ljubljana, Nova Gorica, Ptuj in Piran. Kdo bo nosilec laskavega naziva, bo predvidoma znano 18. decembra. To bo drugič, da bo slovensko mesto nosilo omenjeni naziv, leta 2012 je bil evropska prestolnica kulture Maribor.