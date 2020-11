Nogometni konec tedna v znamenju spomina na Maradono

Buenos Aires, 30. novembra - Konec tedna na nogometnih zelenicah je minil v znamenju spominov na nedavno umrlega Diega Armanda Maradono. Legendi nogometa so se poklonili v Buenos Airesu pred očmi najstarejše hčerke Dalme. Na tekmi argentinskega prvenstva sta se pomerila nekdanja kluba argentinske desetice, Boca Juniors in Newell's Old Boys.