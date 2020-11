Tokio, 30. novembra - Vodilni indeksi na azijskih borzah so se danes obarvali rdeče. Vlagatelji so unovčevali dobičke. Glede razvoja dogodkov, povezanih z naraščajočimi okužbami z novim koronavirusom po svetu, in vprašanj glede razvoja cepiva so vse bolj pesimistični.