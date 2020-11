Maradonov zdravnik v preiskavi zaradi nenaklepnega uboja

Buenos Aires, 30. novembra - Argentinski mediji poročajo, da so tamkajšnji preiskovalci sprožili postopek proti osebnemu zdravniku prejšnji teden umrlega Diega Armanda Maradone, Leopoldu Luqueju, ki mu očitajo nenaklepni uboj. V nedeljo so kriminalisti preiskali zdravnikovo ordinacijo in hišo v San Isidru pri Buenos Airesu, poročajo agencije.