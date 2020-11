Ponovno preštevanje glasovnic v Wisconsinu potrdilo Bidnovo zmago

Milwaukee, 30. novembra - Volilni uradniki okrožja Dane v Wisconsinu so v nedeljo končali ponovno preštevanje glasovnic, ki ga je zahtevala in plačala kampanja predsednika ZDA Donalda Trumpa tam in v okrožju Milwaukeeja. Izid volitev v Wisconsinu se ni spremenil in Biden je zmagal za okrog 20.600 glasov.