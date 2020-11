Trump v prvem intervjuju po porazu na volitvah vztrajal, da je šlo za prevaro

New York, 30. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem intervjuju po porazu na predsedniških volitvah na televiziji Fox vztrajal, da so bile volitve velika prevara. Pri tem je napadel tudi republikanske državne uradnike in politike ter kritiziral FBI in sodišča, obenem pa izražal pričakovanje, da mu bodo prav ti pomagali.