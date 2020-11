Biden si je med igro s psom poškodoval nogo

Wilmington, 30. novembra - Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden si je med igro s svojim psom Majorjem v soboto poškodoval nogo. Iz njegove ekipe so v nedeljo sporočili, da so med pregledom pri ortopedu ugotovili, da ima 78-letnik rahlo počene kosti na desnem stopalu in bo moral nekaj tednov nositi poseben škorenj.