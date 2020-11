Milan zanesljivo v vodstvu italijanske lige

Ljubljana, 29. novembra - Nogometaši Milana še naprej zasedajo vrh lestvice italijanske lige. V 9. krogu so doma ugnali Fiorentino z 2:0 in imajo pet točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema Interjem in Sassuolom. Roma pa je izpustila priložnost za preboj na drugo mesto, izgubila je v gosteh proti Napoliju z 0:4.