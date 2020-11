NIJZ: Po trenutnih podatkih se novi koronavirus z uživanjem hrane ne prenaša

Ljubljana, 29. novembra - Znanstveniki in vlade po vsem svetu spremljajo širjenje novega koronavirusa, ki povzroča covid-19, in poudarjajo, da se po trenutnih podatkih virus z uživanjem hrane ne prenaša. Po podatkih Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) ni dokazov, da bi v zvezi s covidom-19 živila predstavljala tveganje za javno zdravje, so sporočili iz NIJZ.