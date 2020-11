Cavani v sodniškem podaljšku zagotovil zmago Unitedu

London, 29. novembra - Nogometaši Manchester Uniteda v angleškem prvenstvu nadaljujejo serijo zmag na gostovanjih. V Southamptonu so bili v 10. krogu uspešni še osmič zaporedoma, do zmage s 3:2 pa so prišli po velikem preobratu. Po prvem polčasu so zaostajali z 0:2, nato pa je na sceno stopil Edinson Cavani, z dvema goloma in asistenco je svoji ekipi zagotovil tri točke.