V Nigeriji v brutalnem napadu ubitih najmanj 110 civilistov

Lagos, 29. novembra - V brutalnem napadu na severovzhodu Nigerije je bilo ubitih najmanj 110 civilistov, so danes opozorili Združeni narodi. Oboroženi moški na motornih kolesih so napadli moške in ženske, ki so delali na poljih v bližini kraja Koshobe v zvezni državi Borno, je sporočil koordinator ZN za humanitarno pomoč v Nigeriji Edward Kallon.