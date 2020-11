Največ novih okužb v soboto v Mariboru

Ljubljana, 29. novembra - Največ novih okužb z novim koronavirusom so v soboto potrdili v Mariboru, in sicer 117. V tej občini je trenutno 1110 aktivno okuženih, delež okuženega prebivalstva občine pa je slab odstotek. Med vsemi občinami imajo najvišji delež okuženih še naprej v občini Križevci (2,708 odstotka), sledita občini Poljčane (2,489) in Prevalje (2,452).