Število okuženih v Centru starejših Cerknica naraslo

Cerknica, 29. novembra - V Centru starejših Cerknica, kjer so okužbo z novim koronavirusom potrdili sredi minulega tedna, je število okuženih naraslo. Po podatkih, ki jih je danes sporočil Regijski štab civilne zaščite za Notranjsko, so dosedanji, a še ne dokončni rezultati sobotnega testiranja pokazali, da je okuženih 27 stanovalcev in 12 zaposlenih.