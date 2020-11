Na protestih proti policijskemu nasilju v Franciji aretirali več kot 80 ljudi

Pariz, 29. novembra - Na sobotnih množičnih protestih proti spornemu varnostnemu zakonu in policijskemu nasilju, ki so potekali v več mestih po Franciji, je policija pridržala skupno 81 ljudi, je davi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo notranje ministrstvo. V izgredih, ki so spremljali proteste, je bilo poškodovanih tudi več kot 60 policistov.