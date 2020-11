Etiopijka Yehualaw dosegla drugi najhitrejši čas v zgodovini na 21 km

New Delhi, 29. novembra - Etiopijka Yalenzerf Yehualaw je na maratonu v New Delhiju dosegla drugi najhitrejši čas v zgodovini na pol maratonski razdalji, na 21 km. Razdaljo je pretekla v času ene ure, štirih minut in 46 sekund. Etiopijka Ababel Yeshaneh je svetovni rekord (1:04:31) postavila 21. februarja letos v Združenih arabskih Emiratih.