Festival Izum letos v spletni izvedbi

Murska Sobota, 29. novembra - Regionalni center Zveze za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v Murski Soboti je med 24. in 26. novembrom organiziral Festival inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih - Izum 2020. Letošnji festival se je zaradi razmer preselil v virtualno okolje, sklenili pa so ga v soboto s konferenco Pomurske akademske znanstvene unije.