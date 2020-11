Ukrajinkam in Turkinjam naslova v skupinskih sestavah

Kijev, 28. novembra - Ukrajinke in Turkinje so danes v kijevski Palači športov na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki osvojile naslova v skupinskih sestavah. Ukrajinke so zmagale v finalu s petimi žogami, Turkinje pa s tremi obroči in dvema paroma kijev. Zanje je bila to sploh prva kolajna na EP, kar jasno odraža kakovost tega koronskega prvenstva stare celine.