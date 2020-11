London, 28. novembra - Nogometaši Manchester Cityja so v 10. krogu angleške lige končno pokazali igro, kot jo od njih pričakujejo navijači. Na domačem igrišču so s 5:0 (3:0) ugnali Burnley, tri gole je k zmagi prispeval Riyad Mahrez, po enega pa Benjamin Mendy in Ferran Torres.