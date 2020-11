Na meji med Nemčijo in Poljsko protestirajo proti koronskim ukrepom

Berlin, 28. novembra - Več sto nasprotnikov ukrepov za zajezitev epidemije iz Nemčije in Poljske se je danes zbralo v Frankfurtu ob Odri. Po poljsko in nemško so vzklikali "svoboda" in "mir". Policija jih je pozivala, naj nosijo maske in ohranjajo fizično razdaljo, številni protestniki pa tega niso upoštevali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.