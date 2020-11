V Srbiji umrlo 61 obolelih s covidom-19, največ v enem dnevu doslej

Beograd, 28. novembra - V Srbiji so v zadnjih 24 urah ob skoraj 18.600 testih potrdili 7041 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 61 obolelih s covidom-19, kar je največ doslej. V Bosni in Hercegovini je medtem v zadnjem dnevu umrlo 34 ljudi, potrdili so 1279 novih okužb.