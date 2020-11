Liverpoolu ni uspelo zmagati v Brightonu

London, 28. novembra - Nogometaši Liverpoola so si privoščili še drugi zaporedni spodrsljaj. Nekoliko manjšega kot med tednom proti Atalanti v ligi prvakov, a vseeno bolečega, saj so točki izgubili v zadnjih trenutkih tekme 10. kroga domačega obračuna proti Brightonu, gol za izid 1:1 so prejeli iz nesrečne enajstmetrovke.