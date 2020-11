EU po Bidnovi zmagi pričakuje vrnitev ZDA k multilateralizmu

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 29. novembra - V EU po zmagi demokrata Joeja Bidna na ameriških predsedniških volitvah čutijo olajšanje, saj se nadejajo izboljšanja sodelovanja in vrnitve ZDA k multilateralizmu, še zlasti pa izboljšanja tona in ozračja. Obenem pa opozarjajo pred pretiranimi pričakovanji, saj so razhajanja bila že pred Donaldom Trumpom in bodo tudi po njem.