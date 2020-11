Šport rešitev zdravstvenih problemov v času krize in ne težava

Ljubljana, 28. novembra - Na dvodnevni kongres športa za vse, petnajsti po vrsti zaradi epidemije novega koronavirusa, ki je potekal prek spleta, je bila rdeča nit povezovanje športa, turizma in okolja. Udeleženci so podprli sklep in poziv pristojnim, da predstavnike športne stroke vključijo v sodelovanje že pred pripravo ukrepov za zajezitev epidemije.