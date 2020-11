Dobovec s prepričljivo zmago še utrdil vodstvo v SFL

Ljubljana, 28. novembra - V 9. krogu 1. SFL v malem nogometu so do zmag prišli vodilni na lestvici Dobovec, ki je s 6:2 ugnal Bronx Škofije, Litija in Oplast Kobarid, tekmi na Vrhniki in v Ljutomeru pa sta se končali z remijema. Na lestvici je za Dobovcem, ki ima 27 točk, druga Hiša daril Ptuj (22 točk), tretja pa Litija (16).