Policija v petek v Ljubljani ugotovila tudi kršitve odloka o prepovedi zbiranja

Ljubljana, 28. novembra - Policisti so v petek zvečer v središču Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Ugotavljali so identiteto 86 oseb in ugotovili več kršitev, med drugim zakona o javnih zbiranjih ter odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah.