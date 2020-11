Delo o trgovini v epidemiji (28. 11.)

Ljubljana, 27. novembra - Karel Lipnik v komentarju piše o dolgotrajni zaprtosti trgovin v okviru protikoronskih ukrepov, kar bi lahko zaradi dolgotrajnosti in bližajočih se praznikov ob odprtju povzročilo gnečo v trgovinah in s tem okužbe. Pred zaprtjem, ki naj bi sprva trajalo le dva tedna, trgovine in večina storitvenih dejavnosti niso predstavljale virov okužb.