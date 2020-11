V več italijanskih deželah rahljajo koronske ukrepe

Rim, 29. novembra - V italijanskih deželah Lombardija, Piemont in Kalabrija z današnjim dnem odpravljajo najostrejše ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so doslej veljali na teh rdeče označenih območjih. Omejitve rahljajo tudi v Liguriji in na Siciliji, ki po novem nista več v oranžnem, ampak v rumenem območju tveganja za okužbe.