Indeksa S&P 500 in Nasdaq skrajšano trgovanje sklenila z rekordom

New York, 27. novembra - Industrijski indeks Dow Jones in tehnološki indeks Nasdaq sta današnje trgovanje, ki je bilo skrajšano zaradi prazničnega četrtka, na newyorških borzah sklenila rekordno visoko. Vlagatelji so nekoliko pozabili na skrbi glede okrevanja gospodarstva po pandemiji covida-19 in se prepustili optimizmu, da bo kmalu na voljo cepivo za novi koronavirus.