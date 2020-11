Evropske borze zadnji trgovalni dan v tednu sklenile z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 27. novembra - Evropske borze so zadnji trgovalni dan v tednu sklenile z rastjo indeksov. Vlagatelji so bili previdni in so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predvsem nadejali mirnega konca tedna. Upajo pa, da bo cepivo proti covidu-19, ki naj bi omogočilo ponoven zagon svetovnega gospodarstva, kmalu na voljo.