London, 27. novembra - V Združenem kraljestvu je reprodukcijsko število prvič od sredine avgusta upadlo pod ena, kar kaže, da se je epidemija covida-19 umirila, so danes sporočile britanske oblasti. V zadnjem dnevu so sicer na Otoku potrdili več kot 16.000 novih okužb in 521 smrti zaradi covida-19.