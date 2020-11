V največji operaciji proti tihotapcem kokaina iz Brazilije v Evropo 45 aretacij

Bruselj, 27. novembra - V policijski operaciji, v kateri je proti organizirani mreži tihotapcev kokaina iz Brazilije v Evropo danes sodelovalo več kot tisoč policistov v več evropskih državah, Braziliji in Dubaju so opravili okoli 180 hišnih preiskav in prijeli 45 osumljencev, je sporočil Europol, ki je operacijo usklajeval.