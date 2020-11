Peking, 27. novembra - Kitajska bo s 1. januarjem popolnoma prepovedala uvoz odpadkov in s tem sklenila triletno prehodno obdobje, v katerem je postopoma omejevala uvoz odpadkov iz drugih držav. Od 80. let prejšnjega stoletja je Kitajska uvažala odpadke, kot sta plastika in tekstil, ki so jih domača podjetja nato očistila in reciklirala v surovine za industrijo.