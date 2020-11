35-letni Čeh ilegalno prebival v gostinskem objektu na Goriškem

Nova Gorica, 27. novembra - Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so te dni obravnavali tujega državljana, ki je prenočeval v garažnih prostorih gostinskega objekta v Šempetru pri Gorici. Tujec se je v postopku nedostojno vedel in ni hotel izkazati svoje identitete, zato so ga policisti privedli na policijsko postajo.