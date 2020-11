Objave poslovnih rezultatov tudi ta teden spodbudile ljubljansko borzo

Ljubljana, 27. novembra - Dogajanje na ljubljanski borzi je ta teden minilo v znamenju objav poslovnih rezultatov borznih družb in rasti indeksa SBI TOP. Borzni posredniki so sklenili za 10,58 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke (5,55 milijona evrov), po prometu pa so sledile delnice NLB (2,15 milijona evrov), ki so se podražile za več kot 10 odstotkov.