Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 27. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu trgovanja, ki je zaradi četrtkovega praznika skrajšano, obarvali zeleno. Vlagatelji v pričakovanju decembrskih prodajnih uspehov podjetij in cepiva proti covidu-19 ostajajo razmeroma optimistični, analitike povzema francoska tiskovna agencija AFP.