Mariborski policisti še ugotavljajo vzroke nesreče pod Borlom

Cirkulane, 27. novembra - Mariborski kriminalisti in tehniki danes nadaljujejo ogled kraja četrtkove delovne nesreče pod gradom Borl, v kateri je umrl 70-letni delavec iz Maribora, zaradi poškodb pa so 39-letnega hrvaškega in 32-letnega delavca iz Rač prepeljali v bolnišnici. Prvega v Univerzitetni klinični center Maribor, drugega pa v ptujsko bolnišnico.