Razprava o digitalnem evru za zdaj še s številnimi neznankami

Ljubljana, 29. novembra - Možnost izdaje digitalnega evra je še vedno povezana s številnimi neznankami, a je to področje tudi zaradi priložnosti za slovenska podjetja vredno razprave, so ocenili sodelujoči na dogodku, ki je na to temo ta teden potekal v Ljubljani. Strinjali so se, da je pri uvajanju digitalnega evra ključen dialog.