Referendum o vojaških naložbah po odločitvi večine v DZ nedopusten

Ljubljana, 27. novembra - DZ je z 51 glasovi za in 33 proti potrdili sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o zakonu o investicijah v Slovenski vojski. V koaliciji so poudarjali, da zakon izpolnjuje vse pogoje, po katerih je referendum nedopusten, v štirih opozicijskih strankah so trdili nasprotno. V Levici so napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.