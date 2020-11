Mineva 120 let od smrti irskega književnika Oscarja Wildea

Pariz, 30. novembra - Mineva 120 let od smrti irskega pisatelja in dramatika Oscarja Wildea. Bil je pomemben predstavnik dekadence in razvpit dandy. Med njegova najbolj znana dela sodijo roman Slika Doriana Graya, poetična drama Saloma, komedija Važno se je imenovati Ernest in zbirka pravljic Srečni kraljevič in druge zgodbe.