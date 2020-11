Skupina Luka Koper v devetih mesecih z 11-odstotnim padcem prihodkov

Koper, 27. novembra - Vpliv pandemije covida-19 na globalne blagovne tokove se je nadaljeval tudi v tretjem četrtletju. V Luki Koper so tako do konca septembra pretovorili 16 odstotkov manj blaga kot v prvih devetih mesecih lani, prihodki od prodaje celotne skupine pa so dosegli 155 milijonov evrov, kar je 11 odstotkov manj kot pred letom dni.