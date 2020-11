Smučišča letos odprta tudi na Finskem in Švedskem

Helsinki/Stockholm, 27. novembra - Finska je danes izrazila nasprotovanje pobudi nemške kanclerke Angele Merkel, da bi zaradi pandemije covida-19 zaprli vsa smučišča po Evropi. To bi bilo namreč usodno za finska podjetja, so sporočili s finskega ministrstva za gospodarstvo. Smučišča bodo verjetno odprta tudi na Švedskem, so navedli tamkajšnji epidemiologi.