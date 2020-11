Nadzori inšpektorjev ustavili naval gobarjev na Brkine

Sežana/Kozina, 29. novembra - Nadzor, ki so ga opravili na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v Brkinih, je očitno zalegel in ustavil naval gobarjev in nabiralcev kostanja. Inšpektorat je izdal 17 obvestil o prekršku in posredoval 32 predlogov za uvedbo postopka o prekršku, v krajevni skupnosti Rodik pa opažajo, da so se zadeve po intervenciji inšpektorjev umirile.