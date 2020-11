V EU lani rahla rast izdatkov za raziskave in razvoj

Luxembourg, 29. novembra - Članice EU so leta 2019 za raziskave in razvoj skupno namenile 306 milijard evrov, vnovič največ v sektorju gospodarstva. V deležu BDP unije so izdatki za raziskave in razvoj predstavljali 2,19 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot leto prej in 0,22 odstotne točke več kot pred desetimi leti. Slovenija ni veliko zaostajala.