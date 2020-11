Bad Gastein, 27. novembra - Svetovni pokal deskarjev na snegu, ki bi moral biti 12. in 13. januarja v Bad Gasteinu, je odpovedan, so sporočili avstrijski organizatorji. Zapisali so, da ne morejo sprejeti tveganj po povečanju števila okužb za novim koronavirusom v regiji. To je njihova prva odpoved po letu 2001.