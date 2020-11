Nasilje v žrtvi pušča posledice, psihoterapija lahko traja celo 10 let

Ljubljana, 28. novembra - Nasilje v njegovi žrtvi pušča globoke posledice na več ravneh, so poudarili na spletni mednarodni konferenci o razumevanju nasilja, ki sta jo v petek organizirala teološka fakulteta v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut. Psihoterapevtsko delo lahko traja celo deset let, vendar pa je vredno truda, je bilo med drugim slišati na dogodku.