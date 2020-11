Britanski muzej bo beležil koronavirusne sanje Londončanov

London, 29. novembra - Muzej Londona je oznanil projekt Guardians of Sleep (Varuhi spanja), ki bo zbiral sanje Londončanov med pandemijo covida-19. Muzej bo s tem dokumentiral vpliv krize na življenja prebivalcev, ki se niso spremenila le podnevi, ampak tudi "v povezavi z našim spancem in sanjami", so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedali pri muzeju.