Sindikat upokojencev za vključitev zasebnikov v delo javnih zdravstvenih zavodov pri zdravljenju covidnih bolnikov

Ljubljana, 27. novembra - Sindikat upokojencev Slovenije je pozval ministra za zdravje, naj zagotovi vključitev zasebnih zdravstvenih delavcev in koncesionarjev v delo javnih zdravstvenih zavodov pri zdravljenju covidnih bolnikov. "Pričakujemo solidarnost vseh v prizadevanjih za ohranjanje zdravja in življenja ljudi," so navedli.