Ob 60-letnici Doma kulture Velenje spletna slovesnost

Velenje, 29. novembra - Na spletni strani in Facebook profilu Festivala Velenje bo danes potekala spletna slovesnost, s katero bodo obeležili 60-letnico Doma kulture Velenje. Del slovesnosti je tudi kratek foto-dokumentarni film Tjaše Selič, ki preko arhivskih fotografij in člankov lokalnih časopisov oživlja spomin na bogato in raznoliko zgodovino doma kulture.