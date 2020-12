V Metropolitanskem muzeju odprli polovico prenovljene zbirke evropskega slikarstva

New York, 15. decembra - V newyorškem Metropolitanskem muzeju so po več kot dve leti trajajoči prenovi, v sklopu katere so uredili novo streho in strešna okna, ponovno za javnost odprli več kot 20 sob, namenjenih delom evropskih slikarjev. V njih je na ogled približno 500 slik iz zbirke muzeja, od del italijanskega slikarja Giotta do del španskega slikarja Goye.