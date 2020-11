Center in galerija P74 vabi na ogled virtualne razstave Laibach Kunst & Milena Usenik

Ljubljana, 27. novembra - Center in galerija P74 vabi k obisku virtualne razstave Laibach Kunst & Milena Usenik, ki je do 26. decembra na ogled na njihovi spletni platformi za 3D razstave, pop-up projekte, posebne in ekskluzivne prezentacije ter promocijo. Na razstavi se lahko zainteresirani od doma sprehodijo med deli umetnice Milene Usenik in kolektiva Laibach Kunst.